Cygnus Gold Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse und bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI von Cygnus Metals liegt bei 72,73, was als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, beträgt 60,94 und zeigt eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Cygnus Metals derzeit auf 0,22 AUD, während der Aktienkurs bei 0,125 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -43,18 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 0,15 AUD, was zu einem Abstand von -16,67 Prozent führt und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Cygnus Metals haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder das Stimmungsbild festgestellt wurden, wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Cygnus Metals für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Fakten wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Cygnus Metals untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Cygnus Metals diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.