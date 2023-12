Cygnus Gold Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Alles dazwischen wird als neutral angesehen. Der RSI von Cygnus Metals liegt derzeit bei 72,73, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, steht bei 60,94 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt erhält Cygnus Metals daher eine Einschätzung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Cygnus Metals neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung der Stimmung als "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cygnus Metals. Daher wird das Sentiment als "Neutral" eingestuft. Auch die Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Cygnus Metals derzeit bei 0,22 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,125 AUD steht. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -43,18 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 0,15 AUD, was einen Abstand von -16,67 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird Cygnus Metals daher in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.