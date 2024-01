Cyclopharm Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Cyclopharm-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (74,31), dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen darauf schließen, dass die Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Auch die positive Veränderung der Stimmungsänderung entspricht einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Cyclopharm daher in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Cyclopharm in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was auch durch die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen bestätigt wird. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 2,15 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,855 AUD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,02 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird Cyclopharm auf Basis der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.