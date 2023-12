Cyclopharm Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Cyclopharm liegt bei 70 und wird daher als überkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Cyclopharm gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cyclopharm. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Cyclopharm hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Cyclopharm daher als "Neutral"-Wert bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Cyclopharm von 1,9 AUD mit -11,21 Prozent Entfernung vom GD200 (2,14 AUD) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2,05 AUD auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -7,32 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Cyclopharm-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.