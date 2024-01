Cyclopharm Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Taylor Wimpey":

Die technische Analyse der Cyclopharm-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,15 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,915 AUD deutlich darunter liegt (-10,93 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 2,01 AUD, was einer ähnlichen Höhe zum letzten Schlusskurs (-4,73 Prozent) entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cyclopharm-Aktie liegt bei 48, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 63,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cyclopharm.

Die Anleger-Stimmung bei Cyclopharm ist insgesamt eher neutral, obwohl in den Diskussionsforen und Meinungsspaltungen der sozialen Medien in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigte die Aktie von Cyclopharm in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität in den Diskussionen und eine negative Rate der Stimmungsänderung. Daher wird Cyclopharm insgesamt als "Schlecht" bewertet.