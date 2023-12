Cyclone Metals Aktie: Nach so langer Zeit …

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Je nach Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionstiefe haben wir bei Cyclone Metals eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

In Bezug auf Dividenden schüttet Cyclone Metals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 6,84 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,84 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Cyclone Metals im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Cyclone Metals. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyclone Metals liegt bei einem Wert von 2, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 48,89) unter dem Durchschnitt (ca. 96 Prozent) liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Cyclone Metals damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.