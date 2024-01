Cyclo Therapeutics Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

In den letzten vier Wochen wurden bei Cyclo Therapeutics wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cyclo Therapeutics daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index für die Aktie von Cyclo Therapeutics zeigt, dass sie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 73,77, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 43,02 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,35 USD für den Schlusskurs der Cyclo Therapeutics-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,59 USD, was einen Unterschied von +17,78 Prozent darstellt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.