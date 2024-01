Cyclo Therapeutics Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Aktie von Cyclo Therapeutics wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Zum einen wird die Diskussionsintensität im Netz analysiert, die in den letzten Monaten im Durchschnitt lag. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Der aktuelle Schlusskurs weicht um +18,66 Prozent ab, was charttechnisch als gut bewertet wird. Auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein gutes Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 55,74, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend positiv war, jedoch in den letzten zwei Tagen negative Themen aufgegriffen wurden. Dadurch wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Cyclo Therapeutics aufgrund der weichen Faktoren wie Diskussionsintensität und Stimmung.