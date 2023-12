Cyclo Therapeutics Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Cyclo Therapeutics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,31 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,37 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +4,58 Prozent und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,21 USD, was einen Abstand von +13,22 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Cyclo Therapeutics in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als eher neutral angesehen. In den vergangenen Wochen dominierten jedoch vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Cyclo Therapeutics-Aktie ein "Neutral"-Rating, da sowohl der RSI der letzten 7 Tage (42) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (52,41) aufzeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren und der Anleger-Stimmung eine neutrale bis positive Bewertung für die Cyclo Therapeutics-Aktie.