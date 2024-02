Cyclo Therapeutics Aktie: Aus und vorbei!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Cyclo Therapeutics in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem stark negativen Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass das Unternehmen derzeit weniger Aufmerksamkeit der Anleger erhält als normal, was ebenfalls zu der negativen Bewertung beiträgt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Cyclo Therapeutics derzeit bei 57,58 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 48 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Cyclo Therapeutics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, basierend auf den Auswertungen der vergangenen Wochen. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cyclo Therapeutics derzeit bei 1,46 USD, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,75 USD, was einem Abstand von +19,86 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einem Niveau von 1,59 USD eine positive Differenz von +10,06 Prozent.

Insgesamt ergibt sich damit eine positive Gesamtbewertung basierend auf den verschiedenen Analyseergebnissen.