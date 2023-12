Cyclerion Therapeutics Inc Aktie: Das ist erstaunlich

Die Cyclerion Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 4,6 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 2,74 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -40,43 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 2,64 USD, was nahe am letzten Schlusskurs von 2,74 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cyclerion Therapeutics eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bei Cyclerion Therapeutics. Allerdings standen in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cyclerion Therapeutics liegt bei 18,55, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".