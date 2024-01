Cyclerion Therapeutics Inc Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Cyclerion Therapeutics haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Cyclerion Therapeutics gemessen. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cyclerion Therapeutics derzeit auf 4,01 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,67 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,48 Prozent und erhält dadurch die Bewertung "Schlecht". Auf der anderen Seite hat der GD50 der letzten 50 Tage derzeit einen Stand von 2,83 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +29,68 Prozent als "Gut" bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Cyclerion Therapeutics sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 36,67 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 36,75 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende hat Cyclerion Therapeutics derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cyclerion Therapeutics-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.