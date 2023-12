Cyclacel Pharmaceuticals Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die technische Analyse für die Aktie von Cyclacel deutet derzeit auf eine negative Entwicklung hin. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 7,84 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,37 USD liegt, was einer Abweichung von -57,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 6,46 USD, was einer Abweichung von -47,83 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Cyclacel liegt bei 79,31 und der RSI25 bei 78, was auf eine weitere negative Bewertung hinweist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "überkauft" angesehen wird und somit die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" fällt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Cyclacel in den letzten Wochen positiv verändert. Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen auf eine generell positive Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Bewertung durch private Nutzer in den sozialen Medien erfolgte. Auch die in den letzten Tagen angesprochenen Themen waren überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine positive Bewertung.