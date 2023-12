Cyclacel Pharmaceuticals Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Cyclacel liegt der RSI bei 69,02, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit 63 in einem neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger unterhielten sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cyclacel. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte bei Cyclacel eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,67 USD lag, was einem Unterschied von -64,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (7,59 USD) entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (5,69 USD) erhält die Cyclacel-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält Cyclacel für die einfache Charttechnik daher eine "Schlecht"-Bewertung.