Cyclacel Pharmaceuticals Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Technische Analyse der Cyclacel-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,53 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,24 USD, was einem Unterschied von -54,72 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,44 USD) liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-45,45 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cyclacel also eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Dividendenrendite von Cyclacel beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) liegt. Unseren Analysten zufolge erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes der Aktie festgestellt werden, weshalb sie mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung um die Aktie kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen in den sozialen Medien eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Cyclacel überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung führt. Somit wird Cyclacel insgesamt als "Neutral" eingestuft.