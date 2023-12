Cyclacel Pharmaceuticals Aktie: So kann man sich irren!

Die Dividende von Cyclacel hat derzeit eine Rendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Cyclacel derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,84 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,37 USD liegt, was einer Abweichung von -57,02 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 6,46 USD, was einer Abweichung von -47,83 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cyclacel liegt bei 79,31 und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 78 eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den letzten zwei Wochen wurde Cyclacel von privaten Anlegern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die allgemeine Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Dividendenrendite, die technische Analyse und die Anleger-Stimmung, dass Cyclacel derzeit keine gute Performance zeigt und von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.