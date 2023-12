Cyclacel Pharmaceuticals Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den letzten vier Wochen konnte bei Cyclacel eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hingegen nahm zu, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Dividendenrendite von Cyclacel beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnittswert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cyclacel liegt bei 77,78, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 81 auf eine überkaufte Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Auch die Stimmung in den sozialen Medien spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde über Cyclacel war positiv. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cyclacel sowohl hinsichtlich der Stimmung als auch der Dividendenpolitik mit einem neutralen bis schlechten Rating bewertet wird.