Cybozu Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Cybozu liegt bei 24,31, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,98 und zeigt eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird Cybozu daher als "gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Cybozu eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Cybozu daher eine "neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cybozu. Da auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wird auch dieses Kriterium mit "neutral" bewertet. Insgesamt erhält Cybozu daher in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "neutral"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 2332,09 JPY für den Schlusskurs der Cybozu-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2132 JPY, was einem Unterschied von -8,58 Prozent entspricht und daher eine "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1968,3 JPY, was einen Anstieg von +8,32 Prozent bedeutet und somit eine "gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis ergibt. Insgesamt wird Cybozu daher in der technischen Analyse als "neutral" eingestuft.