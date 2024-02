Cybozu Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Der RSI von Cybozu liegt bei 69,2, was als neutral betrachtet wird, da es weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Cybozu eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Cybozu von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies spiegelt sich in den diversen Kommentaren und Beiträgen wider, die sich mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -5,38 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage entspricht einer Abweichung von -3,4 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.