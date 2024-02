Cybozu Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) ist die Aktie von Cybozu als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cybozu-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 62,03 und ein RSI25-Wert von 49,42, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Cybozu von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten Wochen zu diesem Wert lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Anleger-Stimmung auf neutral steht.

Aus charttechnischer Sicht beträgt der aktuelle Kurs der Cybozu 2139 JPY, was einer Entfernung von -2,44 Prozent vom GD200 (2192,44 JPY) entspricht, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2141,64 JPY, was einen Abstand von -0,12 Prozent bedeutet. Somit wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Cybozu lassen auf eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung schließen, was eine Gesamtbewertung als "Neutral" ergibt. Somit ist Cybozu insgesamt als "Neutral" einzustufen.