Cybozu Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

In den letzten Wochen konnte bei Cybozu keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird anhand der Tendenz in sozialen Medien bewertet, wobei keine auffälligen positiven oder negativen Themen festgestellt wurden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Cybozu daher für diesen Aspekt ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Cybozu liegt aktuell bei 56,6 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 46,9 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken rund um Cybozu wird ebenfalls als neutral eingestuft, da die Kommentare und Themen in den letzten Tagen vor allem neutral waren. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Cybozu-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 2270,6 JPY angegeben. Da der letzte Schlusskurs bei 2152 JPY liegt, wird dies als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein ähnlicher Durchschnitt von 2059,82 JPY, wodurch der letzte Schlusskurs als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Cybozu-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.