Cybin Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der gleitende Durchschnittskurs der Cybin beläuft sich derzeit auf 0,4 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,383 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -4,25 Prozent und zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,38 USD, was die Aktie aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Cybin als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 20,95, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 49,68 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt daher ein "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte bei Cybin in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Rating-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Cybin in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Insbesondere in den vergangenen Tagen standen positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.