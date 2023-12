Cybg Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "VIRGIN MONEY UK":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Virgin Money Uk wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat indes kaum Änderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wert Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Virgin Money Uk die Einstufung "Schlecht".

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Virgin Money Uk mit 167 GBP derzeit +6,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +6,19 Prozent liegt.

Analysten bewerten die Virgin Money Uk-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im zurückliegenden Monat wurden 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen abgegeben, was kurzfristig zu einer institutionellen Einschätzung als "Gut"-Titel führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 199 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 19,16 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Virgin Money Uk zeigt eine Ausprägung von 22,19, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,76, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".