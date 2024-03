Cybg Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "VIRGIN MONEY UK":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Virgin Money Uk wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt aktuell einen Wert von 8,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 21,77, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet darauf hin, dass die Diskussionsintensität rund um Virgin Money Uk in den vergangenen Monaten zugenommen hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt.

Die Dividendenpolitik von Virgin Money Uk wird dagegen von den Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -2,66 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Aktie von Virgin Money Uk ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,33 auf, was 36 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Overall, Virgin Money Uk wird in der Analyse aufgrund des RSI und des Sentiments als "Gut" bewertet, jedoch aufgrund der Dividendenpolitik und fundamentaler Kriterien als "Schlecht" eingestuft.