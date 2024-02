Cybg Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Virgin Money Uk-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Dabei setzt sich das Rating aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Kurzfristig betrachtet, gilt die Aktie auf Basis der vorliegenden Studien des vergangenen Monats als "Gut". In diesem Zeitraum bewerteten 1 Analyst die Aktie als Gut, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 198,75 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 26,07 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 157,65 GBP bedeutet. Alles in allem erhält Virgin Money Uk eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Virgin Money Uk derzeit eine Dividendenrendite von 3,48 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche mit einem Wert von 5,7 ergibt sich eine Differenz von -2,22 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann Virgin Money Uk über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dabei zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Virgin Money Uk in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Virgin Money Uk 10, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" überbewertet ist, da diese im Durchschnitt ein KGV von 7 haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Cybg kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Cybg jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cybg-Analyse.

Cybg: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...