Cybg Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Langfrist-Analysteneinschätzung für die Virgin Money Uk-Aktie lautet "Neutral", basierend auf 2 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Im letzten Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen. Somit wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" eingestuft. Das Kursziel der Analysten liegt bei 198,75 GBP, was eine potenzielle Performance von 25,71 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 158,1 GBP bedeutet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Virgin Money Uk 3,48 % aus, was 2,24 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,72 % ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Virgin Money Uk ist insgesamt positiv. Die letzten beiden Wochen zeigten eine überwiegend positive Diskussion, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Virgin Money Uk führt.