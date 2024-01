Cybg Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "VIRGIN MONEY UK":

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz- und Gewinnzahlen eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf Virgin Money Uk hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Virgin Money Uk mit einem Wert von 10,92 aktuell 27 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was auf eine Überbewertung der Aktie hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Virgin Money Uk-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -3,74 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der eine Abweichung von -3,59 Prozent aufweist.

Die Dividendenrendite von Virgin Money Uk beträgt 3,48 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik.

Insgesamt erhält Virgin Money Uk also gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment, Fundamentaldaten, technische Analyse und Dividendenpolitik.