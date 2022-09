Cybersecurity in Krisenzeiten - Maßstäbe für die Zukunft setzen/ Security Summit am 24.10.2022 in Nürnberg

Finanztrends Video zu DAX



Nürnberg (ots) -Der Ukraine Konflikt ist Zäsur und Zeitenwende auch für die Cybersecurity in Deutschland. Was müssen Deutschlands Unternehmen, Kritische Infrastrukturen und Verwaltung tun, um sich wirkungsvoll vor Cyber-Angriffen schützen zu können? Experten diskutieren diese Fragestellungen auf dem diesjährigen Gipfeltreffen der Entscheidungsträger für IT-Sicherheit in Nürnberg. Der eintägige Summit wird von dem IT-Trainingsexperten qSkills am 24.10. 2022 veranstaltet.Die dramatische Veränderung der geopolitischen Lage lässt auch in Deutschland die Verwundbarkeit Kritischer Infrastrukturen, von Unternehmen und Verwaltung in einem neuen Licht erscheinen und erfordert eine Neubewertung."Lieferketten und letztendlich Versorgungssicherheit sind in hohem Maße von digitalen Prozessen abhängig. Ob Energiewirtschaft, Versicherungen & Finanzen, Lebensmittelversorgung oder Behörden - in puncto Datensouveränität und Cyber-Resilienz besteht beträchtlicher Handlungsbedarf. Die gute Botschaft - Ein Mehr an Sicherheit ist machbar," sagt Rolf Schumann, Vorstandsvorsitzender Digitalisierung/Online, Schwarz Gruppe (u.a. Lidl) und Referent auf dem Summit.Referenten des diesjährigen Security Summit sind u.a.Prof. Dr. Carlo MasalaProfessor für internationale Politik, Universität der Bundeswehr MünchenArne SchönbohmPräsident, Bundesamt für Sicherheit in der InformationstechnikRolf SchumannVorstandsvorsitzender Digitalisierung/Online, Schwarz Gruppe, Neckarsulm"Unsere nationale Sicherheit, die Versorgungssicherheit unserer Wirtschaft und letztendlich auch unser Wohlstand steht und fällt mit einer widerstandsfähigen Cybersecurity. Auf unserem Summit möchten wir Impulse geben und Trends und Lösungsmöglichkeiten diskutieren," sagt Birgit Jacobs, Geschäftsführerin von qSkills.Agenda und weitere Informationen: www.qskills-security-summit.deÜber qSkills: Mit mehr als 170 hoch qualifizierten und praxiserprobten Trainern ist qSkills einer der führenden, unabhängigen Anbieter hochwertiger IT-Sicherheits- und IT-Management-Trainings in Deutschland. Zahlreiche DAX-Unternehmen und Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen setzen auf die Kompetenz von qSkills. Sitz und Schulungszentrum befinden sich in Nürnberg. Trainings finden u.a. in Frankfurt, Hamburg, München und Zürich statt.Pressekontakt:AnsprechpartnerinBirgit JacobsqSkills GmbH & Co. KGSüdwestpark 65, 90449 NürnbergTelefon: +49(0)911-8010331E-Mail: birgit.jacobs@qskills.deOriginal-Content von: qSkills GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell