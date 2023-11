Cybersecurity im Krisenmodus - Experte verrät, wie sich Unternehmen gegen die Angriffe wappnen

Katzenelnbogen (ots) -Cyberangriffe sind eine existenzielle Bedrohung für Unternehmen jeder Größe geworden. Mit gesteigerter Raffinesse infiltrieren Cyberkriminelle Netzwerke, lähmen Betriebsabläufe und richten irreparable Schäden an. Einfache Sicherheitsprotokolle und herkömmliche Firewalls sind nicht mehr ausreichend. Die Wirtschaft befindet sich in einem regelrechten Krisenmodus."Unternehmen müssen begreifen, dass Cybersecurity keine Option mehr ist, sondern eine Grundvoraussetzung für das Überleben im heutigen digitalen Zeitalter", warnt Rehan Khan, IT-Sicherheitsprofi mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung. Wie sich Unternehmen gegen Angriffe schützen, verrät er in diesem Artikel.Beunruhigender Trend: Ransomware-AttackenRansomware-Attacken sind Angriffe, die Rechner lahmlegen und den Zugriff auf eigene Daten verhindern. Erst nach der Zahlung eines Lösegelds wird der Zugang wieder freigegeben. Im letzten Jahr nahm diese Art der Cyber-Attacken deutlich zu, wie der Ransomware-Bericht 2022 des Bundeskriminalamts zeigte. Zwei Drittel aller Befragten gaben dort an, von solchen Angriffen schon betroffen gewesen zu sein. Der finanzielle Schaden, der dabei entsteht, ist enorm. Durchschnittlich müssen 1,5 Millionen Euro gezahlt werden, um die Veränderungen rückgängig zu machen. Der Grund für die deutliche Zunahme dieser Attacken ist auf die Verbreitung des sogenannten RaaS-Modells zurückzuführen. Dabei stellen Hacker-Gruppen Schadprogramme für die Ransomware zur Verfügung.Ablauf einer Ransomware-AttackeRansomware-Angriffe laufen in sechs Schritten ab. Es beginnt immer mit einer Schwachstelle im System, das meistens nicht aktualisiert wurde. Sobald die Angreifer diese Schwachstelle entdeckt haben, schleusen sie ihre Malware ein und versuchen, das Sicherheitssystem des Rechners zu umgehen. Alternativ zielen sie darauf ab, Administratorenrechte zu erwerben und so in die geschützten Bereiche vorzudringen. Mit geeigneter Software verschaffen sich die Angreifer jetzt Zugriff zu verschiedenen Programmen und Dateien. Zug um Zug werden nun Informationen verschlüsselt. Sobald der Schaden groß genug ist, treten die Angreifer an das Unternehmen heran und präsentieren ihre Lösegeldforderung: Sollte keine Zahlung eingehen, bleiben die Daten verschlüsselt und sind damit unbrauchbar, oder sie werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nun können sich die Hacker zurücklehnen und auf den Geldeingang warten.Schutz vor Ransomware-AttackenEs gibt kein Mittel, mit dem sich Unternehmen garantiert vor einem Ransomware-Angriff schützen können. Allerdings gibt es einige Präventionsmaßnahmen, die Hackern das Leben schwer machen. Die wichtigste davon ist das regelmäßige Patchen, also das Aktualisieren von Geräten, Anwendungen und Servern. So entstehen keine Sicherheitslücken, die Angreifer nutzen könnten. Außerdem sollten regelmäßig Backups der Unternehmensdaten durchgeführt und außerhalb des Büros aufbewahrt werden. Im Falle eines Angriffs lassen sich die Daten dann aus diesem Backup wiederherstellen.Eine weitere Sicherheitsmaßnahme ist die Aktivierung von Dateierweiterungen. Dadurch ist sofort erkennbar, welchem Typ eine unbekannte Datei angehört. Im Zweifelsfall - insbesondere bei JavaScript-Dateien - ist dann Vorsicht geboten. Das liegt daran, dass JavaScript-Dateien ausführbar sind und deshalb Schaden anrichten können. Alternativ können solche Dateien zunächst in Notepad geöffnet werden, da dort Skripte nicht ausgeführt werden.Bekannt, aber dennoch nicht immer befolgt: Ungefragt zugesandte Dateianhänge stellen vor allem bei unbekannten Absendern immer ein Sicherheitsrisiko dar und sollten deshalb lieber gelöscht werden. Als letzte Präventionsmaßnahme empfiehlt sich die regelmäßige Überprüfung der Administratorenrechte. Tauchen dort nicht nachvollziehbare Änderungen auf, ist das ein deutliches Warnsignal.Über Rehan Khan:Rehan Khan ist Geschäftsführer der Rabb IT Solutions GmbH, die sich auf umfassende IT-Dienstleistungen für den Mittelstand spezialisiert hat. Besonders aufgrund des digitalen Fortschritts in den letzten Jahren wird die Informationstechnologie immer präsenter - schließlich gilt sie als Bindeglied zwischen Mensch und Technik. Eine sichere IT-Infrastruktur ist für Unternehmen heutzutage wichtiger denn je. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung und großer Expertise bietet IT-Experte Rehan Khan seinen Kunden individuelle Lösungen, zuverlässige Betreuung und effektiven Schutz vor Sicherheitslücken. Mehr Informationen finden Sie unter https://www.rabbgmbh.de/Pressekontakt:Rabb IT Solutions GmbHVertreten durch: Rehan Khanhello@rabbgmbh.dehttps://www.rabbgmbh.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Rabb IT Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell