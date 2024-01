Cybernet Systems Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Cybernet in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Cybernet unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI der Cybernet bei 16,67 liegt. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand die Aktie von Cybernet zuletzt im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cybernet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cybernet aktuell bei 867,06 JPY, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 1095 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +26,29 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 1003,82 JPY, was für die Cybernet-Aktie einen aktuellen Unterschied von +9,08 Prozent und somit ein "Gut"-Signal bedeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".