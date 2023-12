Cybernet Systems Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die technische Analyse von Cybernet zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 858,92 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1093 JPY liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +27,25 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 931,9 JPY, was einer Distanz von +17,29 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Cybernet wird als neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt daher zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Cybernet liegt bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Cybernet überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.