Cybernaut Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Aktie von Cybernaut hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +2,83 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 4,33 Prozent, wobei Cybernaut 5,35 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Cybernaut in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Dividendenrendite der Cybernaut-Aktie beträgt aktuell 0 Prozent, was 5,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 5,34) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Cybernaut eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Cybernaut-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,09 HKD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,097 HKD liegt (+7,78 Prozent Abweichung im Vergleich). Somit erhält Cybernaut eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,09 HKD über dem letzten Schlusskurs (+7,78 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cybernaut basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Cybernaut hat ein KGV von 48,56, was deutlich über dem Branchenmittel der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt und somit als überbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 37,57, was eine Abweichung von 29 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.