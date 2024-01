Cybernaut Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Cybernaut-Aktie wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Sowohl der 50-Tage-Durchschnitt als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs (0,097 HKD) deutlich über dem Durchschnitt liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Somit wird die Cybernaut-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurden in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Daher erhält Cybernaut in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cybernaut-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Jedoch wird sie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das einen Wert von 48,56 aufweist. Dies zeigt, dass die Aktie im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" deutlich überbewertet ist.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Cybernaut-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.