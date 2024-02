Cybernaut Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Cybernaut im Fokus der Diskussionen, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Cybernaut, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Beim Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ergibt sich bei Cybernaut aktuell eine negative Differenz von -5,65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cybernaut liegt bei einem Wert von 48, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 37,89) über dem Durchschnitt liegt. Daher wird Cybernaut aus Sicht fundamentaler Kriterien als überbewertet betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cybernaut führt bei einem Niveau von 53,85 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 59,26 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung auf "Neutral".

