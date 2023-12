Cybernaut Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Cybernaut-Aktie befindet sich technisch gesehen derzeit -6,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, und wird daher kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz von -6,67 Prozent zum GD200 als "Schlecht" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Cybernaut mit -12,12 Prozent mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,94 Prozent erzielte, liegt Cybernaut mit einer Rendite von -11,18 Prozent deutlich darunter. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cybernaut von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cybernaut liegt bei einem Wert von 48, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 40,06) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Cybernaut damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.