Cybergun Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cybergun ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cybergun-Aktie beträgt aktuell 48, was auf ein neutrales Rating hinweist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie insgesamt ein neutrales Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cybergun bei 0,08 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,043 EUR steht. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Auch in Bezug auf den GD50 der vergangenen 50 Tage erhält die Aktie aufgrund des Abstands von -28,33 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Somit ergibt die technische Analyse insgesamt eine negative Bewertung der Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Veränderung der Stimmungslage gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem neutralen Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz führt.

Zusammenfassend erhält die Cybergun-Aktie insgesamt ein neutrales Rating basierend auf der Stimmung der Anleger, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.