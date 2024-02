Cybergun Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

In den letzten vier Wochen konnte bei Cybergun eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was die Einschätzung der Aktie insgesamt weiterhin positiv beeinflusst.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) bei 65,22 liegt, was zur Einstufung "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 53,79, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -42,86 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Cybergun daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.