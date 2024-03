Cybergun Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Cybergun-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,06 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,0164 EUR liegt, was einer Abweichung von -72,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,04 EUR liegt mit einer Abweichung von -59 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Cybergun-Aktie wird insgesamt als "Neutral" eingestuft. In den sozialen Medien wurden in letzter Zeit vor allem positive Themen rund um Cybergun diskutiert, was zu dieser Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cybergun liegt bei 48, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Cybergun-Aktie.