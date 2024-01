Cybergun Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Cybergun liegt bei 38,22, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt der RSI25 mit einem Wert von 49,29 ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Cybergun eingestellt waren, es gab jedoch auch negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung aufgrund der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Cybergun von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für Cybergun in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cybergun derzeit auf 0,08 EUR, während der Aktienkurs bei 0,0468 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und dem GD50. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.