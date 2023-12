CyberdyneADR Aktie: Augen auf!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Cyberdyne war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht ist die Cyberdyne-Aktie derzeit mit einem Kurs von 201 JPY um -17,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -28,38 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt, dass die Cyberdyne-Aktie derzeit mit einem RSI-Wert von 100 überkauft ist. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 78, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und eine mittlere Diskussionsintensität aufzeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung erhält die Cyberdyne-Aktie in diesem Punkt daher die Einstufung "Schlecht".