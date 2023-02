Cyberbit arbeitet mit Deloitte ECC zusammen, um die Cyber-Einsatzfähigkeit mit Schwerpunkt auf den Faktor Mensch voranzutreiben

Madrid (ots/PRNewswire) -Mit der neuen Partnerschaft läuten Cyberbit und Deloitte ECC eine neue Ära der Cybereinsatzfähigkeit einDeloitte EMEA-LATAM Cybersphere Center (ECC), welches Ende-zu-Ende Sicherheitsbetriebsdienstleistungen für die EMEA-Region anbietet, und Cyberbit, Anbieter der weltweit führenden Plattform zur Entwicklung von Cybersicherheitskompetenzen, kündigten eine strategische Partnerschaft an, die Cyber-Einsatzfähigkeit branchenübergreifend vorantreiben wird, indem sie sich auf das menschliche Element der Cybersicherheit konzentriert.Cyberbit bietet einen ganzheitlichen Ansatz zur Entwicklung der Cyber-Einsatzfähigkeit, der über Technologien und Werkzeuge hinaus das menschliche Element der Cyber-Abwehr betont. Die Plattform umfasst die weltweit führende, hoch-realistische Cyber Range. Diese gibt Cyber-Verteidigungsteams die Möglichkeit, in einem virtuellen Security Operations Center (SOC) mit simulierten, realen Cyber-Angriffen zu üben. Die Teams trainieren in simulierten Unternehmens-Netzwerken mit echten Sicherheitstools und erhalten so die praktische Erfahrung, die sie benötigen, um erfolgreich auf Cyber-Bedrohungen zu reagieren.Die durch die Cyberbit-Plattform ermöglichten erweiterten Dienste decken den gesamten Lebenszyklus der Cyber-Einsatzfähigkeit ab: praxisbezogenes Lernen in Cyber-Labs und -Ranges, individuelle und Team-Leistungsbewertung in realen Szenarien bis hin zur vollständigen Krisensimulation. Letztere ermöglicht es der Führungsetage und den Verteidigungsteams, die Zusammenarbeit im Ernstfall in realen Krisensituationen zu trainieren. Mit dem Krisensimulator kann Deloitte Managementteams, einschließlich CEOs, CFOs, CISOs, CIOs, Rechts-, PR-Abteilungen und mehr, besser denn je auf Cyberkrisen vorbereiten, indem sie ihre Entscheidungsfähigkeit verbessern und ihre Playbooks zur Krisenreaktion testen.Als Ergebnis der Partnerschaft wird Deloitte ECC seinen Kunden einen Mehrwert bei Cyber-Strategie-Dienstleistungen bieten, mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Schulung von Cyber-Fähigkeiten, dem Ausbau von Cyber-Ressourcen, Bewertungsfunktionen und der Einsatzbereitschaft bei Bedrohungen. Deloitte hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden innovative Kompetenzentwicklung zu bieten, die Risiken reduziert und die Cyber-Bereitschaft stärkt. Die Cyberbit-Plattform unterstützt diese Strategie, indem sie es Deloitte ermöglicht, eine fortschrittliche, zukunftsorientierte Lösung anzubieten, die den komplexen und vielfältigen Herausforderungen des Cyber-Risikomanagements von heute gerecht wird.„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Deloitte ECC, welche unsere Plattform als Lösung zur Entwicklung von Cybersicherheitskompetenzen in einem leistungsstarken Portfolio an Lösungsangeboten setzt", sagte Adi Dar von Cyberbit. „Die Partnerschaft wird es Deloitte ermöglichen, seinen Kunden dabei zu helfen, die Cyberbit-Plattform zu nutzen, um ihre Vermögenswerte besser zu schützen, ihre Cyberbereitschaft zu verbessern und Geschäftsrisiken zu reduzieren."Über Deloitte Deloitte bietet fast 90 % der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausenden von Privatunternehmen branchenführende Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Rechtsberatungs-, Finanzberatungs- und Risikoberatungsdienste. Unsere Fachleute liefern messbare und dauerhafte Ergebnisse, die dazu beitragen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Kapitalmärkte zu stärken, Kunden die Transformation und den Erfolg zu ermöglichen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt zu weisen. Aufbauend auf seiner über 175-jährigen Geschichte erstreckt sich Deloitte über mehr als 150 Länder und Territorien. Erfahren Sie auf www.deloitte.com, wie die rund 415.000 Mitarbeiter von Deloitte weltweit etwas bewirken, das zählt.Über Cyberbit Cyberbit bietet praktische Entwicklung von Cybersicherheitskompetenzen und schließt die globale Lücke bei Cybersicherheitskompetenzen durch seine weltweit führende Cyber-Range-Plattform. Die Plattform versetzt Sicherheitsverantwortliche in die Lage, das Beste aus ihren Investitionen in die Cybersicherheit herauszuholen, indem sie die Wirkung des menschlichen Elements in ihrer Organisation verstärkt. Cyberbit bietet eine hoch-realistische Angriffssimulation, die reale Szenarien widerspiegelt und es Sicherheitsverantwortlichen ermöglicht, die MTTR, die Verweildauer und die Kosten für Cyberkriminalität drastisch zu reduzieren, die Einstellung und Eingliederung zu verbessern und die Mitarbeiterbindung zu erhöhen. Cyberbit bietet jährlich über eine Million Schulungen auf 5 Kontinenten an. Zu den Kunden zählen Fortune-500-Unternehmen, MSSPs, Systemintegratoren, Hochschuleinrichtungen und Regierungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@cyberbit.com für Medienanfragen oder an sales@cyberbit.com für Vertriebsanfragen.