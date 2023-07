Cyberangriff auf Toyota: Aktueller Vorfall aus Russland enthüllt!

Toyota meldete heute anhaltende Schwierigkeiten infolge eines Cyberangriffs. Der Automobilriese aus Japan beabsichtigt, die Betriebstätigkeiten einer Exportkomponenten-Verpackungslinie am Freitag aufgrund von Verzögerungen am Standort einzustellen. Abhängig vom Betriebsstatus des Hafens wird Toyota eine Entscheidung bezüglich der Wiederaufnahme des Betriebs in der Verpackungsanlage in Nagoya treffen. Aktuell prognostiziert das Unternehmen keine direkten Auswirkungen auf den Betrieb seiner ausländischen Fahrzeugfabriken. Die Bewegungen von Containern im Frachthafen wurden Donnerstagabend vollständig wiederhergestellt.

Mögliche Täterschaft: Russische Erpresserbande

Der Cyberangriff wurde mit der LockBit-Erpressergruppe, welche ihren Sitz in Russland hat und als eines der prominentesten Ransomware-Syndikate weltweit gilt,...