Cyber Com Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen können. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Cyber Com liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Entwicklung, wobei Cyber Com auch hier als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Cyber Com in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen erwähnt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Cyber Com derzeit bei 1494,47 JPY verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 1905 JPY liegt und somit einen Abstand von +27,47 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie positiv ab, mit einer Differenz von +11,11 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Das Gesamtergebnis basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Cyber Com in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge konnten festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Cyber Com für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.