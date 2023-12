Cyber Com Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen in einem Zeitraum von 7 oder 25 Tagen auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Cyber Com liegt bei 20, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 1,73, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung der Aktie als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Cyber Com war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cyber Com derzeit bei 1465,69 JPY, was als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum Aktienkurs beträgt +29,77 Prozent. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt mit einem Abstand von +21,83 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für die Cyber Com-Aktie.