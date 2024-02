Cyber Apps World Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb wir dies als "Neutral" bewerten. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, weshalb wir auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cyber Apps World liegt bei 57,82, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25 von 57,98 in einem Zeitraum von 25 Tagen deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts für die Cyber Apps World-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert von 0,2 USD deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,24 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ein Wert von 0,29 USD, wodurch der letzte Schlusskurs um 17,24 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Cyber Apps World laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 3,82 insgesamt 94 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel" (59,42) liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".