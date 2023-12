Cyber Apps World Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten nun die Cyber Apps World-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 28,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Beim RSI25 liegt die Aktie weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Cyber Apps World eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, sind ebenfalls zu berücksichtigen. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt für die Cyber Apps World-Aktie aktuell 0,15 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,35 USD liegt. Dies führt zu einer deutlichen Überbewertung und einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,27 USD, was auch über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird Cyber Apps World auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Cyber Apps World bei 0 Prozent, was 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den sozialen Medien wurde die Cyber Apps World-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.