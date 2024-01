Cyber Apps World Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien gegenüber Cyber Apps World war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit insgesamt sechs positiven Tagen und einem negativen Tag. An zwei Tagen gab es keine klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cyber Apps World daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cyber Apps World-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 44, und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 48,42. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating für beide Zeiträume.

Betrachtet man die Dividendenrendite, so liegt Cyber Apps World mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,25 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Cyber Apps World in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.