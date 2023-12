Cyber Apps World Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An drei Tagen überwogen jedoch die positiven Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Cyber Apps World gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cyber Apps World-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 0,15 USD, was einem Unterschied von +66,73 Prozent zum letzten Schlusskurs (0,2501 USD) entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 0,26 USD, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs (-3,81 Prozent) führt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Cyber Apps World-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Cyber Apps World wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,49 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI (45,66) zeigt ähnliche Werte und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel, 2,29) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Cyber Apps World-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

