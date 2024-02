Cyber Apps World Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können mit genauer Analyse frühzeitig erkannt werden. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Cyber Apps World jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen herausgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Cyber Apps World nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis als unterbewertet betrachtet wird. Das KGV liegt mit 2,39 insgesamt 96 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI für Cyber Apps World deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet.