CyberArk Software löst Jubelsturm aus!

Die Cyberark Software-Aktie wird in verschiedenen Analysebereichen bewertet. In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 171,44 USD angegeben, während der letzte Schlusskurs bei 236,07 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +37,7 Prozent, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (214,29 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (+10,16 Prozent Abweichung). Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in der kurzfristigen technischen Analyse.

In Bezug auf Dividenden weist Cyberark Software eine Rendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17%. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Cyberark Software. Die Anleger diskutierten vor allem positive Themen und nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating im Anleger-Sentiment.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cyberark Software mit einem Wert von 3245,4 deutlich über dem Branchendurchschnitt (56,46) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung basierend auf der fundamentalen Analyse.

Insgesamt erhält die Cyberark Software-Aktie also unterschiedliche Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden müssen.